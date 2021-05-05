Kadın futbolunda şampiyon Beşiktaş

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu final karşılaşmasında Fatih Vatanspor'u 2-0 yenen Beşiktaş Vodafone, şampiyon oldu. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kazandı

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu final karşılaşmasında Fatih Vatanspor'u Esra Erol ve Melike Öztürk'ün golleriyle 2-0 yenen Beşiktaş Vodafone, şampiyon oldu.

Siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan final maçında, Beşiktaş Vodafone takımı, ilk sarı kartını 49. dakikada gören Didem Karagenç'in 66. dakikada çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla son 24 dakika 10 kişi mücadele etti.

Maçta gol perdesini 58. dakikada Beşiktaş Vodafone'dan Esra Erol açtı.

Siyah-beyazlı ekipte 66. dakikada Didem Karagenç, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş, Melike Öztürk, 73. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Kalan sürede başka gol olmadı ve Fatih Vatanspor'u 2-0 yenen Beşiktaş Vodafone, Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

BU FİNAL TÜRK TELEVİZYONCULUK TARİHİNE GEÇTİ

Öte yandan, Turkcell Kadınlar Ligi finali 4 farklı kanalda yayımlandı. Türk televizyonculuk tarihine geçen final D Smart 82 nolu kanal, TRT SPOR, Sky 360 ve Sports Tv'de ayrı ayrı spikerler tarafından anlatıldı.

