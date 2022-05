Kadın Futbol Şenliği'nde Lefkoşa ve Mağusa heyecanı

İlki geçtiğimiz ay Girne’de düzenlenen “Kadın Futbol Şenliği” bu kez 21 Mayıs Cumartesi günü Gazimağusa’da Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda gerçekleşecek. Ardından ise 28 Mayıs Cumartesi günü şenliğe Lefkoşa ev sahipliği yapacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) “Kadın Futbol Şenlikleri” kapsamında Girne’nin ardından Mağusa ve Lefkoşa’daki organizasyonlar için kolları sıvadı. Ülkedeki kadın futbolunu geliştirme ve yayma amacıyla lig öncesi düzenlenen şenlikler kadın futbolcularda ve organizasyon içerisindeki kişilere de ciddi bir motivasyon ve heyecan getirdi. Geçtiğimiz ay Girne’de düzenlenen “Kadın Futbol Şenliği” bu kez 21 Mayıs Cumartesi günü Gazimağusa’da Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda gerçekleşecek. Ardından ise 28 Mayıs Cumartesi günü şenliğe Lefkoşa ev sahipliği yapacak.

Organizasyona ülkemizin başarılı iş kadınları da sponsor olarak destek olurken, Mağusa’daki organizasyon PR Plus Reklam Ajansı, Lefkoşa’daki organizasyonda ise Eziç sponsorluğunda gerçekleşecek.

Feriha Yiğittürk: “Bu sevginin içerisinde kadın futbolcular da yer almalı”

21 Mayıs Cumartesi günü Mağusa’da gerçekleşecek şenlikle ilgili olarak görüşlerini bildiren PR Plus Reklam Ajansı Direktörü Feriha Yiğittürk, özellikle içerisinde kadınların olduğu bir organizasyonun bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti. Ülkede, özellikle de Mağusa bölgesinde futbolun çok sevildiğini ve bu sevginin içerisinde kadın futbolcularımızın da yer almasının gerektiğini kaydeden Yiğittürk, “Kıbrıslı Türk kadın sporcular çeşitli branşlarda başarılarını her zaman ortaya koydu, futbolda da geçmişte çok yetenekli kadın futbolcularımız vardı. Bizler iş insanları olarak kadın sporcularımızın yanındayız. Kadınlarımız bu güzel oyuna ciddi bir heyecan katacaktır buna şüphem yok.”dedi.

“Hem bölgemiz hem de bizim için ilgi uyandıran bir proje”

Organizasyonun Mağusa ayağına destek oldukları için gururlu olduklarını ifade eden Yiğittürk, “Biz de çok heyecanlıyız, hem bölgemiz hem de bizim için yeni ve ilgi uyandıran bir proje. Bu projede elimizden gelen katkıyı koyacağız ve orada güzel bir ortam hazırlayacağız.”dedi. Yiğittürk, 21 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek organizasyona tüm Mağusa halkını beklediklerini belirtti.

Sıla Eziç: “El birliğiyle kadın futbolunu ayağa kaldıracağız”

Lefkoşa’nın ev sahipliğinde 28 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek organizasyonun sponsorluğunu üstlenen Eziç Direktörü Sıla Eziç ise hem şahsen hem de şirket olarak çok heyecanlı olduklarını ve bu organizasyonda kadın futbolcuların yanında oldukları için gururlu olduklarını söyledi. Kendisinin bir futbol aşığı olduğunu ve ülkede kadın futbolunun gelişimine katkı koymak için elinden gelen çabayı göstereceğini belirten Eziç, “Bu ülkede çok yetenekli kadınlar vardır. Futbolun içerisinde de eminim çok başarılı kadınlarımız vardır ve onların da özgüveniyle ülkedeki kadın futbolunu el birliğiyle ayağa kaldıracağız.”diye konuştu.

“Bu organizasyona destek vermek bizim için çok değerli”

Ülkede futbolun çok sevildiğini, kadın futbolu konusunda dünyanın çok ciddi projeler gerçekleştirdiğini takip ettiğini kaydeden Sıla Eziç, “Biz bu heyecanları kadın futbolcularımıza yaşatmak istiyoruz. İş hayatında yer alan kadınlar olarak bu tarz organizasyonlara destek vermek inanın bizim için çok değerli. Ciddi ve güzel bir ev sahipliği için ekibimizle birlikte çalışıyoruz.”dedi. Eziç, 28 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek organizasyona herkesi beklediklerini ve oluşacak ortamda herkesin keyif alacağa inandığını kaydetti.

Simay Kanan: “Tüm kulüplerle bir ekip gibi çalışıyoruz”

KTFF Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan ise Girne’nin ardından Lefkoşa ve Mağusa bölgelerinde “Kadın Futbol Şenliği” organizasyonu düzenleyeceklerini kaydetti. Bu organizasyonların çok güzel ve özel birer başlangıç olduğu düşüncesinde olduğunu kaydeden Kanan, “Girne’de çok keyif aldık, kadın futbolcularımızın da heyecanını yakından gözlemledim. Bizim amacımız bu ülkede kadın futbolunu ayağa kaldırıp bir yerlere getirmektir. Bunun için de ciddi bir mesai harcıyoruz.”dedi. Kulüplerin de kendisine çok yardımcı olduğunu ve tüm kulüplerle bir ekip gibi çalıştıklarını kaydeden Kanan, “Zaman zaman antrenmanları da takip edip görüş alışverişinde bulunuyoruz. Herkes hem bu şenlikler hem de lig ile ilgili büyük heyecan içerisinde.”dedi.

“İş hayatındaki kadınlarımızın yanımızda olması bizi güçlü kılıyor”

Mağusa ve Lefkoşa’daki şenliklerin de Girne’deki gibi keyifli geçeceğine inandığını kaydeden Kanan, “Ben özellikle Mağusa’daki organizasyonda yanımızda olan Feriha Yiğittürk ve Lefkoşa’daki organizasyonda yanımızda olan Sıla Eziç’e çok teşekkür ederim. İnanın iş hayatındaki kadınlarımızın yanımızda olması bizi çok daha güçlü kılıyor. Çok emek sarf ediyoruz, onların da bizim yanımızda olması ülkedeki kadın futbolcular için çok değerlidir.”dedi. Kanan son olarak şenliklerde güzel bir ortam oluşacağına inandığını belirterek her iki organizasyonda da herkesi yanlarında görmek istediklerini belirtti.