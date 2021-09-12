Kadıköy’de kazanan çıkmadı

Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand (Dk. 22 Szalai), Kim Min-jae, Serdar Aziz, Osayi-Samuel, Zajc, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Mesut Özil (Dk. 59 İrfan Can Kahveci - Dk. 73 Meyer), Rossi, Berisha (Dk. 59 Valencia)
Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 84 Azubuike), Henrique (Dk.90 Sefa Yılmaz), Fajr, Gradel (Dk. 78 Erdoğan Yeşilyurt), Yatabare
Goller: Dk. 23 Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Dk. 45 Henrique (Penaltıdan) (Sivasspor)
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Fenerbahçe'nin golünü 23. dakikada Osayi kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un golünü ise 45. dakikada penaltıdan Pedro Henrique attı.
Bu sonuçla bu sezonki ilk beraberliğini alan Fenerbahçe puanını 10'a çıkardı. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Sivasspor puanını 2 yaptı.
Fenerbahçe ligin 5. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Demir Grup Sivasspor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.
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