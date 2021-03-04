banner583
banner590
Temsilcilerimize kesik
Temsilcilerimize kesik
56 0
Bu ağaç kütükleri nereden toplandı?
Bu ağaç kütükleri nereden toplandı?
48 0
 
Kenneth ile Okoli coşturdu
Kenneth ile Okoli coşturdu
58 0
Antrenmanlara başlanmalı
Antrenmanlara başlanmalı
14 0
Bu trafik ne zaman düzene girecek?
Bu trafik ne zaman düzene girecek?
26 0
Akkuyu’nun, BAL yolculuğu başladı
Akkuyu’nun, BAL yolculuğu başladı
149 0
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
25 0
banner529
banner570

Kadıköy’de kazanan çıkmadı

banner476

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı

Kadıköy’de kazanan çıkmadı
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk etti.
Karşılaşmada gol perdesi erken açıldı. 12. dakikada Fredy attığı golle Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 öne geçirdi.
İlk yarı bu skorla tamamlanırken ikinci yarıda Fenerbahçe'nin beraberlik baskısı son anlarda sonuç verdi. 83. dakikada Enner Valencia'nın golüyle skor 1-1'e geldi.
Fenerbahçe, 90+1. dakikada Dimitris Pelkas'ın yerde kalmasıyla penaltı kazandı ancak VAR incelemesinin ardından hakem Ümit Öztürk penaltı kararını iptal etti.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe'de Mesut Özil ikinci yarıda sakatlanarak oyuna devam edemedi. Fredy'nin müdahalesiyle sakatlanan yıldız futbolcu ayak bileğinin dönmesiyle mücadeleyi sürdüremedi ve sedyeyle oyun alanını terk etti.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.