Kadıköy’de kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk etti.

Karşılaşmada gol perdesi erken açıldı. 12. dakikada Fredy attığı golle Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu skorla tamamlanırken ikinci yarıda Fenerbahçe'nin beraberlik baskısı son anlarda sonuç verdi. 83. dakikada Enner Valencia'nın golüyle skor 1-1'e geldi.

Fenerbahçe, 90+1. dakikada Dimitris Pelkas'ın yerde kalmasıyla penaltı kazandı ancak VAR incelemesinin ardından hakem Ümit Öztürk penaltı kararını iptal etti.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ikinci yarıda sakatlanarak oyuna devam edemedi. Fredy'nin müdahalesiyle sakatlanan yıldız futbolcu ayak bileğinin dönmesiyle mücadeleyi sürdüremedi ve sedyeyle oyun alanını terk etti.

