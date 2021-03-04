Kadıköy’de kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk etti.
Karşılaşmada gol perdesi erken açıldı. 12. dakikada Fredy attığı golle Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 öne geçirdi.
İlk yarı bu skorla tamamlanırken ikinci yarıda Fenerbahçe'nin beraberlik baskısı son anlarda sonuç verdi. 83. dakikada Enner Valencia'nın golüyle skor 1-1'e geldi.
Fenerbahçe, 90+1. dakikada Dimitris Pelkas'ın yerde kalmasıyla penaltı kazandı ancak VAR incelemesinin ardından hakem Ümit Öztürk penaltı kararını iptal etti.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe'de Mesut Özil ikinci yarıda sakatlanarak oyuna devam edemedi. Fredy'nin müdahalesiyle sakatlanan yıldız futbolcu ayak bileğinin dönmesiyle mücadeleyi sürdüremedi ve sedyeyle oyun alanını terk etti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.