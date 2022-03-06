Kadıköy'de kazanan yok

Stat: Ülker
Hakemler: Zorbay Küçük, Bahattin Duran, Deniz Caner Özaral
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Crespo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 85 Mesut Özil), Zajc (Dk. 90+2 Ozan Tufan), İrfan Can Kahveci, Rossi (Dk. 65 Pelkas), Serdar Dursun (Dk. 65 Berisha)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Ahmetcan Kaplan, Denswil, Puchacz, Siopis (Dk. 87 Berat Özdemir), Visca, Bakasetas (Dk. 87 Koita), Abdülkadir Ömür, Nwakaeme (Dk. 87 Kouassi), Cornelius (Dk. 65 Djaniny)
Goller: Dk. 22 Nwakaeme (Trabzonspor), Dk. 71 Zajc (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 17 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi.
Trabzonspor'un golü 22. dakikada Nwakaeme'den gelirken, Fenerbahçe'nin golünü 71. dakikada Zajc kaydetti.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci 18. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Trabzonspor 67 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe puanını 47 yaptı.
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