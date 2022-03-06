banner762
Cihangir Barkın’la kazanıyor
Cihangir Barkın’la kazanıyor
17 0
Galatasaray'a Konya'da şok
Galatasaray'a Konya'da şok
15 0
 
Renault-Megane-e-Tech EuroNCAP'ten tam not
Renault-Megane-e-Tech EuroNCAP'ten tam not
21 0
Elektrikte artık her ay ‘gizli zam’ tehlikesi
Elektrikte artık her ay ‘gizli zam’ tehlikesi
16 0
“Ülkede iş ahlakı kalmadı”
“Ülkede iş ahlakı kalmadı”
35 0
Bu nasıl vicdansızlık?
Bu nasıl vicdansızlık?
135 0
YDÜ yenilgisiz liderliğini sürdürdü
YDÜ yenilgisiz liderliğini sürdürdü
12 0
banner797
banner794

Kadıköy'de kazanan yok

banner476

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Fenerbahçe karşılaşmayı uzun bir süre 10 kişi götürdü

banner714
Kadıköy'de kazanan yok
Stat: Ülker
Hakemler: Zorbay Küçük, Bahattin Duran, Deniz Caner Özaral
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Crespo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 85 Mesut Özil), Zajc (Dk. 90+2 Ozan Tufan), İrfan Can Kahveci, Rossi (Dk. 65 Pelkas), Serdar Dursun (Dk. 65 Berisha)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Ahmetcan Kaplan, Denswil, Puchacz, Siopis (Dk. 87 Berat Özdemir), Visca, Bakasetas (Dk. 87 Koita), Abdülkadir Ömür, Nwakaeme (Dk. 87 Kouassi), Cornelius (Dk. 65 Djaniny)
Goller: Dk. 22 Nwakaeme (Trabzonspor), Dk. 71 Zajc (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 17 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
 
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi.
Trabzonspor'un golü 22. dakikada Nwakaeme'den gelirken, Fenerbahçe'nin golünü 71. dakikada Zajc kaydetti.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci 18. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Trabzonspor 67 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe puanını 47 yaptı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.