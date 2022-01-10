Kadıköy'de kazanan Adana Demirspor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Fenerbahçe 1-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 öne geçen Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 29. dakikada Valencia'nın penaltı golüyle öne geçti. 34. dakikada Gökhan İnler'in golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi. İkinci yarının ilk dakikasında Belhanda'nın golüyle yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, kalan bölümde gol bulmayı başaramadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 33 yaptı ve ligde 4. sıraya kadar yükselirken yer bulurken Fenerbahçe 32 puanda 5. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından 20 maç sonunda 32 puanda kaldı ve lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 17'ye çıktı.



