Kadıköy'de dev randevu

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Fenerbahçe, bugün sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek

Süper Lig'in 24'üncü haftası dev bir maça sahne olacak...

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek derbi, bugün saat 18.00’da başlayacak.

Son 9 maçın 8'ini kazanıp birinden beraberlikle ayrılan sarı lacivertliler, 48 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Erol Bulut ve öğrencileri, zorlu karşılaşmayı kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkarmak istiyor.Sarı lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Luiz Gustavo'nun durumu belirsizliğini koruyor.

Marcel Tisserand, Diego Perotti, İrfan Can Kahveci ve Dimitris Pelkas da sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Evinde oynadığı 11 karşılaşmada 22 puan toplayan Fenerbahçe, son haftalarda performansını artırdı.

Ülker Stadı'ndaki son 5 maçta puan kaybı yaşamayan sarı lacivertliler, son 2 mücadelede de kalesini gole kapatmayı başardı.

Ceza sınırındaki Serdar Aziz ve Enner Valencia, sarı kart görmeleri halinde Fatih Karagümrük deplasmanında forma giyemeyecek.

Galatasaray ise derbiyi kazanarak rakibini yakalamak istiyor.

Son 4 lig maçını kazanan sarı kırmızılıların 45 puanı bulunuyor. Bu sezon 11 kez deplasmana giden Fatih Terim'in öğrencileri, 7 galibiyet, 4 de mağlubiyet yaşadı.

Sarı kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Feghouli ve henüz hazır olmayan Falcao’nun kadroda olması beklenmiyor. Karantina süreci devam eden Gedson Fernandes de derbide forma giyemeyecek.

Mustafa Muhammed ve Yedlin’in ise maça 11’de başlaması bekleniyor. Galatasaray'da Luyindama ve Belhanda ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşma golsüz berabere bitmişti.



