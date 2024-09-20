Kadıköy'de dev derbi

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. Haftasında 401. kez karşı karşıya gelecek. 17 Ocak 1909'da sarı kırmızılıların 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyet ve atılan gol sayısında sarı lacivertlilerin üstünlüğü var.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.
Ligde geride kalan 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada giriyor.
Teknik direktör JoseMourinho'nun ekibi, 15 puanla liderlik koltuğunda oturan rakibini yenerek zirveye yükselmenin hesaplarını yapıyor.
Süper Lig'de 5 maçta 5 galibiyete elde eden sarı-kırmızılı ekip ise 15 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Okan Buruk öğrencileri Kadıköy'den de lider dönmeyi hedefliyor.
TEK EKSİK OSAYİ-SAMUEL
Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik isim bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak takımla çalışmalara başlayamayan BrightOsayi-Samuel'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
DJİKU DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, Galatasaray müsabakasıyla sahalara dönecek.
Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını kaçıran 30 yaşındaki Ganalı stoper, sarı-kırmızılılara karşı forma giyebilecek.
FİLİP KOSTİC ŞANS BEKLEYECEK
Fenerbahçe'nin yeni transferi FilipKostic, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Transfer döneminin son bölümünde takıma katılan tecrübeli sol kanat oyuncusu, hazır olmadığı gerekçesiyle Kasımpaşa müsabakasında kadroda yer almamıştı.
Takımla çalışmalarını sürdüren 31 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray maçında kadroda olması bekleniyor.
7 FUTBOLCU İLK DERBİ HEYECANINI YAŞAYACAK
Fenerbahçe'de 7 oyuncu, sarı-lacivertli formayla ilk derbi heyecanını yaşayacak.
Sarı-lacivertlilerde SofyanAmrabat, Youssef En-Nesyri, Allan Saint Maximin, Cenk Tosun, FilipKostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın, Galatasaray karşısında şans bulması durumunda takımlarıyla ilk derbilerine çıkacak.
Bu isimlerin yanı sıra daha önce kadroda bulunan ama Galatasaray'a karşı oynayamayan BartuğElmaz, Mert Müldür, RodrigoBecao, Ryan Kent ve Ertuğrul Çetin, görev verilmesi halinde Galatasaray derbisinde ilk kez forma giyecek.
LİGDEKİ 5 MAÇTA 17 GOL
Süper Lig'de 5 maçta 5 galibiyete elde eden sarı-kırmızılı ekip ise 15 puanla sıralamasının en üst basamağında yer alıyor.
Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk 5 maçında 17 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, AtakaşHatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK'ye 3 gol attı. Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.
SÜPER LİG'DE "5'TE 5"
Trendyol Süper Lig'deki 5 maçını da kazanan Galatasaray, puan tablosunda birinci sırada yer alıyor.
AtakaşHatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Adana Demirspor'u 5-1, Çaykur Rizespor'u 5-0 ve Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden "Cimbom", 15 puanla Süper Lig'de 6. haftaya birinci sırada girdi.
TEK EKSİK ZİYECH
Sarı-kırmızılı ekipte HakimZiyech, sakatlığı sebebiyle yarın Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan HakimZiyech, yarın Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alamayacak.
ICARDİ ANTRENMANLARA BAŞLADI
Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan MauroIcardi, sarı-kırmızılı takımla antrenmanlara başladı. Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Arjantinli yıldız, derbi öncesinde takımla idmanlarda yer aldı. MauroIcardi'nin Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.
OKAN BURUK YÖNETİMİNDEKİ GALATASARAY, 3 MAÇTA FENERBAHÇE'DEN GOL YEMEDİ
Galatasaray, Okan Buruk'un takımın başında olduğu dönemde Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 4 maçın 3'ünde gol yemedi.
Sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk ile çıktığı 4 lig maçında Fenerbahçe'yi 2 kez 3-0 mağlup etti.
Ezeli rakibiyle 1 maçta da 0-0 berabere kalan Galatasaray, Fenerbahçe karşısında sadece geçen sezon 1-0 kaybettiği karşılaşmada kalesini gole kapatamadı.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku (Becao), Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Sallai, Barış Alper, Osimhen
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