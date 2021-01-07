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Kadıköy'de 3 puan Fenerbahçe'nin

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Kadıköy'de 3 puan Fenerbahçe'nin
Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Zirve yarışından kopmak istemeyen iki takımın mücadelesinde sevinen taraf 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.
Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri 12. dakikada Sinan Gümüş, 70. dakikada da Pelkas attı.
Fenerbahçe, Valencia ile 67. dakikada bir de penaltı atışından yararlanmadı.
Alanyaspor'un tek golü 81. dakikada Babacar'dan (penaltı) geldi.
Üst üste 3. galibiyetini elde eden Sarı-Lacivertliler, puanını 32'ye yükselterek ligde 2. sıraya yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 30 puanda kaldı.
 
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