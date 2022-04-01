Aksa 1. Lig’in 25. Haftasında adeta kader maçları oynanacak. Lig lideri Çetinkaya bugün Mormenekşe’yi konuk edecek. Takipçisi China B. Gençlik Gücü ise ligde kalma adına son kozlarını oynayan Çanakkale’ye konuk olacak

Aksa 1. Ligin 25. Haftası birbirinden zor karşılaşmalara sahne olacak.

Ligde bugün 3 maç oynanırken, yarın ise 5 maç oynanarak hafta tamamlanacak.

Süper Lig’e geri dönme yolunda emin adımlarla ilerleyen lider Çetinkaya bugün cezası nedeniyle Cihangir Stadı’nda Mormenekşe’yi konuk edecek.

Günün bir diğer önemli mücadelesi ise süper lig hedefinde olan ve ikinci devrede oynadığı maçları kaybetmeyen Miracle Değirmenlik sahasında play-out hattındaki Maraş’ı ağırlayacak.

BOSTANCI’DA DERBİ HEYECANI

Aksa 1. Lig’de haftanın derbi karşılaşması yarınB.Bağcıl ile Yalova arasında oynanacak. Bu mücadeleyi deneyimli hakemlerimizden Kerem Eran yönetecek.

Günün bir diğer önemli mücadelesi ise play-off hedefleyen Esentepe ile Süper Lig’e yükselme hedefindeki Gençler Birliği arasında oynanacak.

Süper Lig hedefi olan lig 2.cisi Gençlik Gücü takımı ise geçtiğimiz hafta sahadan galip ayrılarak play-out hattı için umutlanan Çanakkale’ye konuk olacak.

Aksa 1. Lig 25. Hafta maç programı ve hakemleri:

2 Nisan 2022, Cumartesi

15.30 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Karşıyaka-Düzkaya (Ali Özer)

15.30 Cihangir Stadı’nda Çetinkaya-Mormenekşe (Utku Hamamcıoğlu)

15.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik-Maraş (Hüseyin Özkan)

3 Nisan 2022, Pazar

15.30 Bostancı Bağcıl Stadı’nda Bostancı Bağcıl-Yalova (Kerem Eran)

15.30 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-G.Birliği (Hüseyin Eyyüpler)

15.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda SFC Dörtyol-Görneç (Ömer Doğru)

15.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-İncirli (Fehim Dayı)

15.30 GazimağusaCanbulat Stadı’nda Çanakkale-ChinaB.G.Gücü (Turgay Misk)