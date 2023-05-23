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Kader maçı Mağusa’da oynanacak

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Kader maçı Mağusa’da oynanacak
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AKSA Süper Lig’den düşecek son takımın belli olacağı Play-out üçüncü maçı olan Türk Ocağı – Hamitköy karşılaşmasının stadı ve maçta görev yapacak hakemler belli oldu.
Karşılaşma Perşembe günü Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda yer alacak. Saat 17.00’de başlayacak mücadelede orta hakem olarak Mehmet Sezener görev yapacak. Karşılaşmanın yardımcı hakemlik görevlerini ise Mehmet Ekşici ve Serkan Özdenkci üstlenecek.
 
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