Kaan transferi çıkmaza girdi

Birinci Lig ekiplerinden Yeni Boğaziçi’nin kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı Kaan Arsu transferinde pürüz çıktı
Gençlik Gücü ile anlaşan, bu takımla hazırlık maçına çıkan Kaan Arsu’nun, daha sonra Yeni Boğaziçi’ne transferi gündeme gelmişti. Yeni Boğaziçi kulüp sayfasından da duyurulan Kaan Arsu’nun transferi buna rağmen gerçekleşmedi.
İngiltere’ye gitmesi gündeme gelen Kaan Arsu’nun, yurt dışına gitme düşüncesinden dolayı transfer beklemeye alındı. Kaan’ın ise yüksek ihtimalle İngiltere’ye döneceği öğrenildi.
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