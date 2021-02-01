Kaan kalede gelecek vaat ediyor

U21 Takımındaki başarıları ve 1,82’lik boyu ile dikkat çeken Kaan Yıldırım, geçtiğimiz sezon 12 penaltı kurtarırken, idolü olarak da Gönyeli’nin yıldız kalecisi Kemal Bağbal’ı görüyor

Göçmenköy Akademide futbol hayatını sürdüren genç kaleci Kaan Yıldırım, Göçmenköy U21 Takımındaki başarılarıyla dikkat çekti.

2003 doğumlu olan ve Gönyeli’den,Göçmenköy’e transfer olan Kaan Yıldırım, 2019 – 2020 sezonundabütün maçlarda ilk 11’de sahaya çıktı. Sezon boyunca 12 penaltı kurtaran Kaan Yıldırım, 1,82’lik boyu ileA Takım teknik heyetinin de dikkatini çekmiş ve A Takım antrenmanlarına alınmıştı.

Gönyeli alt yapısındaZihni Yurttaş’ın kaleci antrenörlüğünde kendisini geliştirme şansı bulan Kaan Yıldırım,transfer olduğu Göçmenköy’de başkan Ersan Karataş’ın motivesi ve GöçmenköyU21 antrenörüTeysirTarazi’nindestekleriyle ilerleyişini sürdürdü.

İdol olarakGönyeli’ninyıldız kalecisi Kemal Bağbal’ı görenKaan Yıldırım,kariyerinde önce Kıbrıs’ta sonra Türkiye’de başarılı olmayı hedefliyor.

Sokağa çıkma yasağı öncesinde haftanın 3 günü sahada çalışmalarına devam eden Kaan Yıldırım, spor salonunda da güç çalışmaları yapıyordu.



