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Kaan Ayhan resmen Sassuolo'da

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Milli stoperimiz Kaan Ayhan, Sassuolo'ya transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada sözleşme detaylarına yer verilmedi

Kaan Ayhan resmen Sassuolo'da
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Sassuolo, Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımından savunma oyuncusu Kaan Ayhan'ı transfer etti.
Sassuolo Kulübü, 25 yaşındaki milli futbolcu Kaan Ayhan ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten transfer maliyetiyle ilgili açıklama yapılmasa da İtalya basınında bonservis bedeli olarak 2,5 milyon avro ödendiği öne sürüldü.
Kariyerine Schalke 04'te başlayan Kaan Ayhan, kısa süre Eintracht Frankfurt'ta oynadıktan sonra 2016'da Fortuna Düsseldorf'a transfer olmuştu.
Stoper ve sağ bekte görev yapan milli futbolcu, geçen sezon Fortuna Düsseldorf'ta 34 maça çıkarak 2 gol atmıştı.
 
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