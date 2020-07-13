K-Pet Süper Lig’de programı belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig’de sezon sonuna kadar olan maçların programı belirlendi.

28. hafta

Buna göre K-Pet Süper Lig’de 28. hafta Göçmenköy-Cihangir maçı dışında 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü oynanacak. Göçmenköy-Cihangir karşılaşması ise 16 Temmuz 2020 Perşembe günü oynanacak.

29. hafta

K-Pet Süper Lig’de 29. haftada tüm maçlar 19 Temmuz 2020 Pazar günü oynanacak. Yenicami-Küçük Kaymaklı maçı dışındaki tüm maçlar saat 17.45’de başlayacak. Yenicami-Küçük Kaymaklı maçının başlama saati 20.30 olacak.

30. hafta

K-Pet Süper Lig’de 30. haftada tüm maçlar 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü oynanacak. Çetinkaya-Düzkaya maçı dışındaki tüm maçlar 17.45’de başlayacak. Çetinkaya-Düzkaya maçının başlama saati 20.30 olacak.