K. Kaymaklı, üstünlüğünü koruyamadı

Aksa 1.Lig’in favorilerinden gösterilen Küçük Kaymaklı ilk haftada konuk ettiği ligin yeni ekibi Atoll Kozanköy ile evinde berabere kaldı

Stat: Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna, Emre Çevikdal, Güneş Demir

Küçük Kaymaklı: Salih, Halil, Gökhan, Toykan, Hasan, Mehmet Kaygısız, Mehmet Öztürk, Alpay, Ferhat, İlyas, Yağış

Atoll Kozanköy: Ali, Olgun, Hüseyin, Yücel, Efe, İzder, Bayram, Hüseyin, Chrislin Diamoneka, Azad, Abdullah

Goller: 21’ Toykan (K.Kaymaklı) – 55’ Mustafa (A.Kozanköy)



AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş sezonu 1. Haftasında, geçtiğimiz sezon Süper Lig’den düşen Küçük Kaymaklı ile tarihinde ilk kez 1. Lig’de mücadele eden Atoll Kozanköy karşı karşıya geldi.

Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Maçın ilk devresi 21. dakikada Toykan’ın kaydettiği golle 1-0 Küçük Kaymaklı üstünlüğünde tamamlandı.

Konuk takım Kozanköy 55. dakikada Mustafa’nın ayağından bulduğu golle skoru 1-1’e getirdi.

Maçın geri kalan bölümünde iki takımın da gol çabaları sonuç vermeyince mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sezona 1’er puanla başladı.



