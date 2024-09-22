K. Kaymaklı, üstünlüğünü koruyamadı

Stat: Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Ferhat Tuna, Emre Çevikdal, Güneş Demir
Küçük Kaymaklı: Salih, Halil, Gökhan, Toykan, Hasan, Mehmet Kaygısız, Mehmet Öztürk, Alpay, Ferhat, İlyas, Yağış
Atoll Kozanköy: Ali, Olgun, Hüseyin, Yücel, Efe, İzder, Bayram, Hüseyin, Chrislin Diamoneka, Azad, Abdullah
Goller: 21’ Toykan (K.Kaymaklı) – 55’ Mustafa (A.Kozanköy)
AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş sezonu 1. Haftasında, geçtiğimiz sezon Süper Lig’den düşen Küçük Kaymaklı ile tarihinde ilk kez 1. Lig’de mücadele eden Atoll Kozanköy karşı karşıya geldi.
Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Maçın ilk devresi 21. dakikada Toykan’ın kaydettiği golle 1-0 Küçük Kaymaklı üstünlüğünde tamamlandı.
Konuk takım Kozanköy 55. dakikada Mustafa’nın ayağından bulduğu golle skoru 1-1’e getirdi.
Maçın geri kalan bölümünde iki takımın da gol çabaları sonuç vermeyince mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sezona 1’er puanla başladı.
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