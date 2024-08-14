K. Kaymaklı: Sena’nın Yeşilova’ya transferi bilgisi dahilinde

Birinci Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü, oyuncuları Sena Develioğlu’nun Alsancak Yeşilova’ya transferi ile ilgili açıklama yaptı.

Sena’nın basında çıkan Yeşilova’ya transferinden haberinin olmadığı yönündeki demeci sonrası Kaymaklı, transferin oyuncunun bilgisi dahilinde gerçekleştiğini belirten süreci paylaştı.

Konu ile ilgili olarak Küçük Kaymaklı tarafından yapılan açıklama şöyle:

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü olarak oyuncumuz Sena Develioğlu’nun transfer süreciyle ilgili kamuoyunda ve bazı sosyal medya sitelerinde çıkan haberler üzerine açıklama yapmamız elzem olmuştur. Öncelikle oyuncumuz Sena Develioğlu’nun basında çıkan açıklamaları bizleri derinden üzmüştür. Sizlere Sena Develioğlu’nun kiralık transferi sürecini açıklamak istiyoruz. Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü yeni oluşan Yönetim Kurulu olarak göreve gelmemizin ardından yeni sezon için futbolcularımızın hepsiyle olduğu gibi Sena Develioğlu ile de yeni sezon için görüşmeler yapılmış olup, oyuncumuzun maddi konularda anlaşılması durumunda takımımızda oynamak istediğini bize bildirdi. Biz de Sena Develioğlu’nun talep ettiği miktarın üzerinde bir miktar teklif ederek oyuncuyla anlaşmaya vardık. Sena Develioğlu ile her konuda anlaştıktan sonra oyuncu Süper Lig’de oynamak istediğini bize bildirerek gerekli kolaylığın yapılmasını istedi. Biz de hatırlanacağı üzere Sena Develioğlu için tekliflere açık olduğumuzu kamuoyuna duyurmuştuk. Gelinen son etapta ise Sena Develioğlu, Alsancak Yeşilova’da oynamak istediğini bizlere defalarca bildirdi. Biz de oyuncunun kiralık transferi için Alsancak Yeşilova yönetimi ile masaya oturarak uzun görüşmeler sonucunda bir anlaşmaya vardık. Sena Develioğlu’na hem görüşmelerin son noktaya geldiğini, hem de daha sonrasında Alsancak Yeşilova’yla anlaşıldığı bildirdik. Ardından ise imzalar kulüpler arası atıldı. Bu noktada Sena Develioğlu, basın aracılığıyla kamuoyuna bir açıklama yaparak anlaşmadan haberi olmadığını ifade etmiştir. Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü olarak bu açıklamanın gerçekten uzak olduğunu üzülerek okuduk. Sena Develioğlu önümüzdeki sezon için Alsancak Yeşilova’nın oyuncusudur. Bu noktada bizim açımızdan hiçbir pürüz yoktur. Bu noktadan sonra geri dönüşü olması söz konusu bile değildir. Hem Alsancak Yeşilova’ya hem de oyuncumuz Sena Develioğlu’na önümüzdeki sezonda yeni takımında başarılar dileriz.

