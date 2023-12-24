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K. Kaymaklı ile Topaloğlu yolları ayırdı

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K. Kaymaklı ile Topaloğlu yolları ayırdı
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Süper Ligin Lefkoşa ekibi Küçük Kaymaklı’da teknik direktör Hasan Topaloğlu yönetimle yaptığı görüşme sonrasında karşılıklı olarak yollarını ayırma kararı aldı.
Son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla doğrudan düşme potasına inen Küçük Kaymaklı’da takımın başına 3. Haftada gelen Topaloğlu, yeni başkan Münür Özler’le yaptığı görüşme sonrasında karşılıklı olarak anlaşarak görevden ayrıldı.
Topaloğlu ayrılığı sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:
“3.Haftada göreve geldiğim Küçük Kaymaklı'dan bugün yönetimle yaptığımız görüşme sonrası karşılıklı olarak yolları ayırma kararı aldık. Bundan sonraki süreçte Küçük Kaymaklı takımına başarılar dilerim...”
 
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