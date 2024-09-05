K. Kaymaklı anlamlı kupayı istiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) tarafından ilki geçen yıl düzenlenen KKTFAD Kupasının ikincisi bu yıl hayatını kaybeden Süleyman Göktaş anısına gerçekleştirilecek.

Bu anlamlı kupada K.Kaymaklı ile Türk Ocağı karşı karşıya gelecek.

Kupa maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi.

K.Kaymaklı Teknik Direktörü Derviş Kolcu, Süleyman Göktaş'ın spora katkılarını unutmanın mümkün olmadığını, kupaya bu ismin verilmesinin çok değerli olduğunu, sezon öncesi sıkıntılarının olsa da ne durumda olduklarını görme adına iyi bir maç olacağını dile getirirken, böylesine bir camiada herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi ve sakatlık olmadan centilmence bir olmasının en büyük dileği olduğunu belirtti.

As Başkan İbrahim Mısırlıoğlu kupanın kendileri için çok farklı şeyler ifade ettiğini ve çok fazla önem verdiklerini, amaçlarının 49 yıl sonra oynayacakları Birinci Ligden tekrar Süper Lige çıkmak olduğunu, sezona da böyle bir kupa ile başlamak istediklerini dile getirerek T. Ocağı’na da başarılar diledi.

Takım kaptanımız Halil Turan da sezon öncesi neler yapabileceklerini, görebilecekleri önemli bir maça çıkacaklarını, bunu en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini dile getirdi.

