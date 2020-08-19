Justice, Kaymaklı’da

Küçük Kaymaklı yönetimi, ilk transferi gerçekleştirirken, Bostancı Bağcıl’ın yıldız hücumcusu Justice, kiralık olarak Küçük Kaymaklı’ya transfer oldu

Küçük Kaymaklı’da, Akay Aşina başkanlığındaki yönetim kurulu, teknik heyetin raporu doğrultusunda yeni sezonun kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor.

Satış listesindeki futbolcuları açıklayan Küçük Kaymaklı yönetimi, ilk transferi de gerçekleştirdi. Bostancı Bağcıl’ın yıldız hücumcusu Justice, kiralık olarak Küçük Kaymaklı’ya transfer oldu.

Justice bu akşam Küçük Kaymaklı sporcu sorumlusu Mustafa Dağaşaner ve teknik adam Niyazi Göksun ile bir araya gelerek, Küçük Kaymaklı’ya transferini duyurdu.

Geçtiğimiz sezonun ilk devresini Mağusa Türk Gücü’nde geçiren Justice, ikinci devrede Bostancı Bağcıl’da forma giymişti.

