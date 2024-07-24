Josh Shonibare MiracleDeğirmenlik için geldi

Yeni sezon çalışmalarına dün başlayan süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik İbrahimaBalde’den, KevinMayi’den sonra JoshShonibare’ı ülkeye getirdi. Takım ile sezon öncesi çalışmalarına dahil olan bek oyuncusu Josh, Derby, Cheshunt, Maidstone United ve Dulwich Hamlet formalarını terleten İngiliz futbolcu, Salı günü itibariyle Miracle Değirmenlik takımının sezon öncesi çalışmalarına dahil oldu.

