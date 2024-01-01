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Josef de Souza, Başakşehir’de

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Josef de Souza, Başakşehir’de
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RAMS Başakşehir, Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, son olarak Çin temsilcisi Beijing Guoan'da görev yapan 34 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Josef de Souza, 2015-2018 yıllarında Fenerbahçe, 2020-2023'te ise Beşiktaş'ta oynadı. Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı takımda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
De Souza, Türkiye'de tüm kulvarlarda forma giydiği 193 maçta 22 gole imza attı.
 
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