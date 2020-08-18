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Jose Sosa Fenerbahçe'de

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Son olarak Kasımpaşa'dan Mame Thiam'ı kadrosuna katan Fenerbahçe bir futbolcuyu daha transfer etti. Sarı lacivertliler, Sosa ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Jose Sosa Fenerbahçe'de
Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Son olarak Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü MameThiam'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, bir transfere daha imza attı.
Fenerbahçe uzun süredir gündeminde yer alan JoseSosa'yı 2 yıllığına kadrosuna kattı.
Sarı lacivertliler, Sosa'ya yıllık 1,5 milyon euro ücret ödeyecek. Bonservisi elinde olan Arjantinli futbolcu Fenerbahçe'den 1,5 milyon euro imza parası da alacak.
 
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