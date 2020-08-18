Jose Sosa Fenerbahçe'de

Son olarak Kasımpaşa'dan Mame Thiam'ı kadrosuna katan Fenerbahçe bir futbolcuyu daha transfer etti. Sarı lacivertliler, Sosa ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Son olarak Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü MameThiam'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, bir transfere daha imza attı.

Fenerbahçe uzun süredir gündeminde yer alan JoseSosa'yı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Sarı lacivertliler, Sosa'ya yıllık 1,5 milyon euro ücret ödeyecek. Bonservisi elinde olan Arjantinli futbolcu Fenerbahçe'den 1,5 milyon euro imza parası da alacak.

