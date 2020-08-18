Jose Sosa Fenerbahçe'de

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Son olarak Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü MameThiam'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, bir transfere daha imza attı.
Fenerbahçe uzun süredir gündeminde yer alan JoseSosa'yı 2 yıllığına kadrosuna kattı.
Sarı lacivertliler, Sosa'ya yıllık 1,5 milyon euro ücret ödeyecek. Bonservisi elinde olan Arjantinli futbolcu Fenerbahçe'den 1,5 milyon euro imza parası da alacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.