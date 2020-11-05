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Jose Sosa antrenmanı tamamlayamadı

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, kasığında hissettiği ağrı sebebiyle antrenmanı yarım bıraktı

Jose Sosa antrenmanı tamamlayamadı
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve istasyon çalışması yaptı.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı aktarıldı.
Sarı-lacivertli takımın Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, kasığında hissettiği ağrı sebebiyle antrenmanı yarım bıraktı. Sosa'nın tedbir amaçlı antrenmandan ayrıldığı ve yarın takımla çalışmalara devam edeceği belirtildi.
Gribal enfeksiyon sebebiyle dün yapılan antrenmana katılmayan Tolga Ciğerci dün takımla çalıştı.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına bugün devam edecek.
 
 
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