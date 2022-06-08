Jorge Jesus'un transfer listesi

Fenerbahçe'de gündem transfer. Teknik direktör Jorge Jesus, dörtlü defansın önünde tek başına oynayacak bir ön libero istiyor.
Portekizli çalıştırıcı, sarı lacivertli yönetime defansif orta sahalardan oluşan bir liste sundu.
Jorge Jesus’un öncelikli hedefinin Flamengo döneminde yıldızı parlayan Willian Arao olduğu öğrenildi.
Başarılı defansif orta sahanın, bu sezon 5 gol, 2 asistlik katkısı dikkat çekti. 29 yaşındaki Brezilyalı’nın kulübü ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek.
Listede önde gelen isimlerden bir diğeri Real Betis ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan William Carvalho.
İspanyol basınına göre 30 yaşındaki futbolcu için Premier Lig ekibi Fulham da devreye girdi.
Braga’da forma giyen Al Musrati de sarı lacivertlilerin gündeminde. 26 yaşındaki ön libero özellikle son iki sezonda gösterdiği performansla değerini katladı.
Avrupa’nın birçok kulübünün listesinde yer alan Libyalı futbolcu için temaslar sürüyor.
Bu futbolcular dışında Jesus’un listesinde birkaç alternatifin daha olduğu gelen haberler arasında.
Başkan Ali Koç’un özellikle santrfor, kanat ve ön libero mevkilerinde öncelikli seçenekler için masaya oturacağı kaydedildi.
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