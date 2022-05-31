Jorge Jesus Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için uzun zamandır görüştüğü Jorge Jesus'u Türkiye'ye getiriyor.
Sarı lacivertli takımın anlaşmaya vardığı 67 yaşındaki deneyimli antrenörü taşıyan uçağın günün ilk saatlerinde İstanbul'a inmesi bekleniyor.
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