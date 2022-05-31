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Jorge Jesus Fenerbahçe yolunda

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Jorge Jesus için geri sayıma geçti. Portekizli çalıştırıcıyı taşıyan uçağın günün ilk saatlerinde İstanbul'a inmesi bekleniyor

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Jorge Jesus Fenerbahçe yolunda
Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için uzun zamandır görüştüğü Jorge Jesus'u Türkiye'ye getiriyor.
Sarı lacivertli takımın anlaşmaya vardığı 67 yaşındaki deneyimli antrenörü taşıyan uçağın günün ilk saatlerinde İstanbul'a inmesi bekleniyor.
 
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