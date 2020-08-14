banner411
banner69
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
5 0
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
10 0
 
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
15 0
YDÜ’den bir ilk daha: Üç boyutlu tümör ameliyatı
YDÜ’den bir ilk daha: Üç boyutlu tümör ameliyatı
19 0
“Hizmet veren de alan da sıkıntı yaşıyor”
“Hizmet veren de alan da sıkıntı yaşıyor”
14 0
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı
65 0
Offroadçular çamurda dans ettiler
Offroadçular çamurda dans ettiler
27 0
banner460

Joker’in gönlü Birinci Lig'de

banner476

Joker’in gönlü Birinci Lig'de
Formasını giydiği Çanakkale ve Düzkaya takımlarında teknik adamların Joker futbolcu olarak görevlendirdiği Yunus Kalaycı, yeni sezonda K-PET Birinci Ligde iddialı olacak, zirveye oynayan bir takımda forma giymek istiyor.
Bonservisinin bulunduğu ve 10 yıl hizmet ettiği Çanakkale’den ayrılmak isteyen başarılı futbolcu, kendisine gelen teklifleri değerlendirecek.
Çanakkale’de stoper ve forvette oynayan Yunus Kalaycı, devre arasında gittiği Düzkaya’da 6 farklı mevkide görev yapmıştı.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.