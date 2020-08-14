Joker’in gönlü Birinci Lig'de

Formasını giydiği Çanakkale ve Düzkaya takımlarında teknik adamların Joker futbolcu olarak görevlendirdiği Yunus Kalaycı, yeni sezonda K-PET Birinci Ligde iddialı olacak, zirveye oynayan bir takımda forma giymek istiyor.

Bonservisinin bulunduğu ve 10 yıl hizmet ettiği Çanakkale’den ayrılmak isteyen başarılı futbolcu, kendisine gelen teklifleri değerlendirecek.

Çanakkale’de stoper ve forvette oynayan Yunus Kalaycı, devre arasında gittiği Düzkaya’da 6 farklı mevkide görev yapmıştı.



