Jahovic yine tarihe geçti

Yeşil-beyazlı kulübün tarihindeki ilk yabancı futbolcusu olan Kuzey Makedonyalı forvet, Eyüpspor karşılaşmasında ağları sarsarak Ege ekibinin tarihinde ilk gol atan yabancı oyuncu unvanını da ele geçirdi.
Bu sezon oynanan 4 maça da yedek başlayan 35 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor maçında 74'üncü dakikada Celal'in yerine oyuna dahil oldu.
Jahovic, 90'ıncı dakikada kazanılan penaltı atışını gole çevirerek siftahını yapmış oldu.
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