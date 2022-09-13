İzzet Tümkan Türkmenköy'de

BTM 1. Lig'de hedefini 1. Lig'e yükselme olarak belirleyen Türkmenköy kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Başkan Meftun Türker yönetimindeki Türkmenköy, Mağusa Türk Gücü'nden yetenekli genç futbolcu İzzet Tümkan'ı transfer etti.

Kiralık olarak transfer edilen İzzet Tümkan'la ilgili Türkmenköy Spor Kulübü sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

Kulübümüz İzzet Tümkan’ın kiralık olarak transferi konusunda Mağusa Türk Gücü ile anlaşma sağlamıştır. Yeni futbolcumuza başarılar, tüm camiamıza hayırlı olmasını dileriz. Türkmenköy A. S. K.