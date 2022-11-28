İzmir’de Olaylı Derbi!

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında oynanan Göztepe-Altay derbisi, şiddet olayları nedeniyle tatil edildi

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında, İzmir’in köklü futbol kulüpleri Göztepe ile Altay karşı karşıya geldi. Çok sayıda futbolsever İzmir derbisinde güzel bir futbola ve saha içerisinde kıyasıya bir rekabete tanık olmayı umuyordu. Ancak karşılaşmaya iki takım taraftarları arasında yaşanan şiddet olayları damga vurdu. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu adeta savaş alanına döndü! Olayların ardından karşılaşma ertelendi, 21 kişi gözaltına alındı. İşte olaylı Göztepe-Altay derbisinin detayları…

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftası Göztepe-Altay mücadelesine sahne oldu

Ancak Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki mücadeleye son dönemde görülmemiş boyuttaki şiddet olayları damga vurdu. İki takım taraftarları arasında meydana gelen olaylar nedeniyle karşılaşma tatil edildi.

Altay taraftarlarının bulunduğu bölümden Göztepe taraftarlarının olduğu tarafa fişek atıldı!

Göztepe-Altay mücadelesinin 19. dakikasında, Altay tribünlerinden, Göztepe tribünlerine işaret fişeği olduğu değerlendirilen bir cisim fırlatıldı. Bunun üzerine bir Göztepe taraftarı yaralandı. Yaralanan Göztepe taraftarı, saha içerisine giren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüzünden yaralanan taraftarın ameliyata alındığı ifade edildi. Ancak ne yazık ki Göztepe-Altay derbisinde yaşanan tek şiddet olayı bu değildi…

Karşılaşmanın durduğu sırada sahaya giren bir Göztepe taraftarı Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e saldırdı

Korner direği ile kaleciye saldıran taraftar, Özenç’in başından yaralanmasına neden oldu. Tedavi altına alınan kalecinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Özenç’e saldıran taraftar, saha içerisindeki güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Yaşanan olaylar nedeniyle Göztepe-Altay derbisi tatil edildi

Karşılaşmanın hakemi Emre Kargın’ın isteğiyle, iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti. Yaklaşık 25 dakika sonra karşılaşmanın tatil edildiği anons edildi…

Altaylı futbolcular, güvenlik tedbirleri kapsamında 4,5 saat boyunca Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda bekletildi

Futbolcular uzun süren bekleyişin ardından Emniyet Müdürlüğüne ait minibüslerle stattan ayrıldı.

Olaylı derbide 21 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan 21 kişi içerisinde Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e saldıran kişi de vardı. Bununla birlikte Göztepe tribünlerine işaret fişeği atan kişinin tespit edilebilmesi için Altay taraflarının stadyumdan ayrılmasına izin verilmedi. Taraftarlar 6 saat boyunca stadyumda bekletildi. Altay taraftarları 6 saatin ardından polis gözetiminde stadı terk etti.

Sis bombalarının ve işaret fişeklerinin stadyumda görevli ambulans şoförleri tarafından içeri sokulduğu anlaşıldı

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Kamera tespit çalışmalarında ambulans şoförlerinin 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları görülmüştür.” ifadelerine yer verildi.

Olaylı derbinin ardından Gürsel Aksel Stadyumu’na gelen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Göztepe Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi ve eski başkanı Mehmet Sepil ve Altay Spor Kulübü Başkanı Ayhan Dündar ile birlikte açıklamalarda bulundu

Köşger, İzmir’de yaşanan olayların, Türk sporunun geldiği noktaya yakışmayan olaylar olduğunu dile getirdi. Bununla birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yaşanan olayları kınadığını ifade etti. Kasapoğlu Twitter hesabından, “Spor Toto 1. Lig’deki iki İzmir takımımızın mücadelesinde yaşanan saha ve tribün olaylarını kınıyorum. Sporu kendi çirkinliklerine boğmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz.” şeklinde bir açıklama yaptı.