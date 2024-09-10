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İzmir’de Kerem’den gol şov

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İzmir’de Kerem’den gol şov
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Türkiye A Milli Takımı, Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde İzmir’de İzlanda’yı konuk etti.
Mücadele 3-1 A Milli Takım lehine sona erdi. Henüz 2. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Milli Takımı öne geçirdi. 37. dakikada Palsson, kornerden gelen topa iyi yükselerek skoru eşitledi.
52. dakikada bir kez daha sahne alan Kerem, ceza sahası dışından şık bir vuruşla Milli Takım'ı yeniden öne geçirdi. 88. dakikada Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya pozisyonda topun dibine girerek kaleciyi aştı ve maçın skorunu belirledi.
Bu sonuçla birlikte Milli Takım, 4 puana yükseldi ve averajla grup liderliğini aldı. İzlanda ise 3 puanda kaldı. 
Diğer maçta Galler, Karadağ'ı mağlup ederek 4 puana yükseldi.
 
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