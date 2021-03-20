banner583
Sapsızoğlu disiplinin önemine dikkat çekti
Sapsızoğlu disiplinin önemine dikkat çekti
5 0
Kia EV6, 30 Mart’ta görücüye çıkıyor
Kia EV6, 30 Mart’ta görücüye çıkıyor
27 0
 
Özpaşa antrenmanlarını sürdürüyor
Özpaşa antrenmanlarını sürdürüyor
48 0
Cam kese böceğine karşı önlem alınmalı
Cam kese böceğine karşı önlem alınmalı
47 0
Bekiroğluları yönetimine oy birliğiyle onay
Bekiroğluları yönetimine oy birliğiyle onay
32 0
Yollarda bakım şart
Yollarda bakım şart
42 0
Kiralık araçlara dikkat
Kiralık araçlara dikkat
69 0
banner529
banner570

İzmir’de gol yağmurunda kazanan Sivasspor

banner476

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Demir Grup Sivasspor İzmir'de karşı karşıya geldi. Sekiz golün çıktığı maçta Sivasspor 5-3 kazanarak üç puana uzanan taraf oldu

İzmir’de gol yağmurunda kazanan Sivasspor
banner630

Süper Lig’in 31. haftasında Göztepe evinde Demir Grup Sivasspor’u ağırladı. Sekiz golün çıktığı karşılaşmada Sivasspor mücadeleyi 5-3 kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın 23. dakikasında kaleci İrfan Can’ın hatasını değerlendiren Yatabere Sivasspor’u 1-0 öne geçirdi. 38. dakikada Fajr ile farkı 2’ye çıkaran Sivasspor 41. dakikada Boyd ile farkı üçe çıkardı. İlk yarının uzatma dakikalarında Boyd kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü attı ve mücadelenin ilk yarısı 4-0 Sivasspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

İlk yarının 13. dakikasında Boyd’un attığı bir gol el gerekçesiyle VAR’dan döndü.

İkinci yarının 55. dakikasında Yatabere bir gol daha atarak durumu 5-0’a getirdi. Bu dakikadan sonra etkili ataklarla gelen Göztepe 60. dakikada Ndiaye 66. dakikada Titi ve 90+2. dakikada Diabate'nin golüyle farkı ikiye düşürse de karşılaşmada başka gol olmayınca Sivasspor mücadeleyi 5-3 kazandı.

Bu sonuçla Sivasspor 40 puanla 9. sıraya yükselirken, Göztepe 39 puanda 10. sırada ligde kendine yer buldu.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.