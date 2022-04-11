İzmir futbolunda korkulan senaryo gerçek oluyor

Spor Toto Süper Lig'de 18 yıl sonra buluşan iki İzmir takımı Göztepe ve Altay'ın sezon sonunda birlikte küme düşme ihtimali her geçen hafta güçleniyor

Spor Toto Süper Lig'de bitime daha 6 hafta kala İzmir'in iki köklü takımı da küme düşme sınırına geldi.GZT Giresunspor'a evinde 1-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un matematiksel olarak düştüğü ligde Göz-Göz, son 6 maça kurtuluş hattının 12 puan, Altay ise 10 puan gerisinde girerek büyük oranda havlu attı.5 yıldır aralıksız yer aldığı ligde son 9 maçını üst üste kaybederek tarihinin en kötü serilerinden birine imza atan Göztepe, 32'nci haftayı 27 puanla küme düşen son sıradaki Yeni Malatyaspor'un yalnız bir basamak üzerinde geçti.Sarı-kırmızılı ekip bu hafta deplasmanda son dönemin formda ekibi ikinci sıradaki Fenerbahçe'ye de mağlup olur, Yeni Malatya galibiyetiyle 39 puana ulaşıp rahatlayan düşme hattının bir basamak üzerindeki GZT Giresunspor da evinde Beşiktaş'ı yenerse bitime 5 maç kala lige büyük oranda mendil sallayacak.18 yıl sonra döndüğü ligde umduğunu bulamayıp sezon boyunca 4 teknik direktör değiştiren Altay ise üst üste üçüncü mağlubiyetini deplasmanda Adana Demirspor'a 3-1 yenilerek alırken, ezeli rakibi Göztepe gibi küme düşmenin eşiğine yaklaştı. Siyah-beyazlı ekip sezon sonunda son 4 takımın havlu atacağı ligde 32. haftayı 29 puanla 17. sırada geçti. Umutlarını büyük oranda tüketen Altay, kalan haftalarda mucize kovalayacak.Küme düşme eşiğindeki Göztepe ve Altay, aynı zamanda idari krizlerle de sarsıldı. Göztepe'yi 2014 yılında Altınbaş Holding'ten devralıp takımı 2. Lig'den 14 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan Mehmet Sepil, 8 senedir sürdürdüğü başkanlıktan 3 hafta önce istifa etti. Döneminde Göz-Göz'e Türkiye'nin en modern statlarından Gürsel Aksel Stadı'nı da kazandıran Sepil, kulüpteki tüm hisselerini de devretmeye hazırlanıyor.Altay'ı 6 yıllık başkanlığı döneminde 3. Lig'den Süper Lig'e çıkaran, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılışında da görevde olan Özgür Ekmekçioğlu, geçen hafta şok bir kararla başkanlığı bıraktı. FIFA'dan 2 dönem transfer yasağı alan siyah-beyazlılarda 400 milyon TL'ye ulaştığı iddia edilen borç yükü küme düşme eşiğindeki camiayı korkutuyor.Süper Lig'de birlikte yer aldıkları son 2 sezonda da beraber küme düşen Göztepe ve Altay, art arda üçüncü kez birlikte düşmenin eşiğinde. Ligde 1999-2000 sezonunda yıllar sonra buluşan İzmir'in ezeli rakiplerinden Altay sezonu 37 puanla 16'ncı, Göz-Göz ise 26 puanla 17'nci bitirip küme düştü.2 yıl sonra 2002-2003 sezonunda tekrar Süper Lig'de bir araya gelen iki takımın kaderleri yine değişmedi. Altay sezonu 35 puanla yine 16'ncı, Göztepe de 26 puanla 17'nci sırada bitirip el ele lige mendil salladı. Bu sezon 17 ve 19'uncu sırada kalıp şimdiden kurtuluş hattının çok gerisinde olan iki takım, 2000 ve 2003'ten sonra üçüncü sezon da buluştukları ligden beraber düşmeye çok yaklaştı.