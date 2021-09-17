İzmir derbisinde Altay güldü

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan İzmir derbisinde Altay sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.
Altay ile Göztepe 18 yıl sonra Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 21. dakikasında Altay Thaciano'nun kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. Göztepe 26. dakikada Soner Aydoğdu'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi takım 71. dakikada Leandro Kappel'le skoru eşitledi: 1-1. Altay'a galibiyeti getiren gol 90. dakikada Marco Paixao'dan geldi.
Bu sonucun ardından 2 hafta sonra kazanan Altay puanını 9'a çıkarırken Göztepe 5 puanda kaldı.
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