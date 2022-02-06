İzmir derbisi Altay'ın

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Altay, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yendi ve 16 maç sonra 3 puan hasretine son verdi

Altay yeni teknik direktörü Serkan Özbalta ile çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından 16 maçlık galibiyet hasretine son veren Altay puanını 21'e yükseltti. Göztepe ise 27 puanda kaldı.

16. dakikada sağ kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda, yakın mesafeden Angel'in kaleye göndermek istediği topu kaleci Lis son anda kurtardı.

GOL 42. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz Kadah, takımını 1-0 öne geçirdi.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Altay 1-0 önde bitirdi.

GOL 49. dakikada Altay farkı 2'ye çıkardı. Soner'den kaptığı topla bir süre ilerleyen Thaciano, Kazımcan Karataş'la paslaştıktan sonra penaltı noktası yakınında tekrar meşin yuvarlakla buluştu. Bu oyuncunun dönerek yaptığı vuruşta top filelere gitti: 2-0.

88. dakikada Altay ceza sahası içinde oluşan karambolde Halil Akbunar ve Baku'nun kaleye gönderdiği şutlar sonrası top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

Karşılaşma Altay'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

