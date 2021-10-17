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İzmir'de kazanan Karagümrük

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Süper Lig'in 9. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti

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İzmir'de kazanan Karagümrük
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Süper Lig'in 9. haftasında Altay ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-0'lık konuk ekip üstünlüğüyle sona erdi.
İstanbul ekibine galibiyeti getiren gol, 15. dakikada Karamoh'tan geldi.
Bu sonuçla 17 puana ulaşan VavaCars Fatih Karagümrük, averajla 4. basamağa yerleşti.
15 puanda kalan Altay ise 7. sırada konumlandı.
 
 
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