banner762
banner815
Lapta şampiyonluğunu galibiyetle kutladı
Lapta şampiyonluğunu galibiyetle kutladı
38 0
Audi'den elektrikli A6 Avant konsepti
Audi'den elektrikli A6 Avant konsepti
8 0
 
Gizemli yaratık
Gizemli yaratık
77 0
Halk isyanı
Halk isyanı
11 0
İftar sofrası ateş pahası
İftar sofrası ateş pahası
14 0
Motokros şampiyonası başlıyor
Motokros şampiyonası başlıyor
10 0
Toplumsal Varoluş ateşi Güzelyurt’ta da yandı
Toplumsal Varoluş ateşi Güzelyurt’ta da yandı
19 0
banner797
banner794

İzmir'de kazanan Antalyaspor

banner476

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Altay ile Fraport TAV Antalyaspor, İzmir'de karşı karşıya geldi. Müsabakada 3 puana ulaşan taraf 2-1'lik skorla Nuri Şahin'in öğrencileri oldu

İzmir'de kazanan Antalyaspor

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Altay ile karşı karşıya geldi. 

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan müsbakada kazanan 2-1'lik skorla Akdeniz ekibi oldu.

Nuri Şahin'in öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Luiz Adriano ve 70'te Haji Wright kaydetti.

Ev sahibi Altay'ın 74. dakikada Ahmed Rayan ile penaltıdan bulduğu gol puan almak için yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından puanını 44'e yükselten Antalyaspor, maç fazlasıyla 9. sıraya yerleşti.

Seyircisi önünde ligde kalma yolunda kritik bir mağlubiyet alan Altay ise 29 puanda kaldı. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.