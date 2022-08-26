“İyi bir takım kurduk”

China Bazaar Gençlik Gücü teknik direktörü Göksun “Bu transfer döneminde tabii ki zorlandık. Ancak biz maksimum transferlerimizi yaptığımızı düşünüyorum” diyerek iyi bir takım kurduklarını vurguladı

Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper Lig’e yeniden dönen başkentin yeşil-beyazlı ekibi China Bazaar Gençlik Gücü teknik direktörü Niyazi Göksun, kamp çalışmaları ve önümüzdeki süreçle ilgili olarak Halkın Sesi Gazetesi spor servisine açıklamalarda bulundu.

Genç teknik direktörü Niyazi Göksun, geçtiğimiz hafta Kaplıca bölgesinde yaptıkları 5 günlük kamp çalışmalarının Cumartesi günü tamamlandığını söyleyerek kamp çalışmalarında futbolcularından memnun olduğunu belirtti.

KAMPTA OYUNCULARIM İSTEKLİ VE ARZULUYDU

Kamp süresince oyuncularını biraz zorladığını ancak onların istekli ve arzulu olduklarını ifade eden Niyazi Göksun, çalışma ortamının iyi olduğunu, en önemlisinin ise sakatlıksız tamamlanması olduğunu vurguladı.

Yavaş yavaş hazırlık döneminin son bölümüne geçtiklerini belirten teknik direktör Göksun, “Ligin başlamasına yaklaşık 1 aylık bir süre kaldı. Hazırlık maçlarıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çarşamba günü Mormenekşe ile oynadık. Cumartesi günü ise Cihangir ile bir hazırlık maçı yaparak bu haftayı böylece tamamlayacağız” dedi.

ZOR BİR LİG SÜRECİ BİZİ BEKLİYOR

Lig için en iyi şekilde hazır olacaklarını düşündüğünü ifade eden Niyazi Göksun, zor bir lig sürecinin kendilerini beklediğini ve bu nedenle ligin başlangıcının önemli olduğunu belirtti.

Süper Lige bir alt ligden yükseldiklerini, bu nedenle bazı bölgelerde eksiklikleri olduğunu söyleyen Göksun “Bu transfer döneminde tabii ki zorlandık. Zira gerek oyuncu ücretlerinin gerekse bonservis ücretleri tavan yapmış durumda. Bu bizi etkiledi. Ancak biz maksimum transferlerimizi yaptığımızı düşünüyorum. İyi bir kadro kurduk diye düşünüyorum” diye konuştu.

Bundan sonrası disiplinli ve iyi bir çalışma ile oyuncuların maçlarda vereceği performanslara bakacağını vurgulayan Niyazi Göksun bu anlamda iyi bir takım olduklarını sözlerine ekledi.

