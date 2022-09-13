"İyi Ahlak, İyi Futbol" turnuvası tamamlandı

İyilik Derneği ile Çetinkaya Türk Spor Kulübü "İyi ahlak, İyi futbol" sloganıyla futbol turnuvası düzenlendi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nden verilen bilgiye göre, turnuvaya Çetinkaya Türk Spor Kulübü, Dumlupınar Türk Spor Kulübü, İskele 1451 Karadeniz Kulübü ve Alayköy spor kulüplerinin 12 ve 14 yaş altı takımları katıldı.Turnuvanın sponsorluğunu üstlenen Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, ödül töreninde yaptığı konuşmada spor yapmayı küçük yaştan çocuklara öğreterek, bir alışkanlık haline getirmek gerektiğini belirtti.Turnuvada takımlara kupaları Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay ve İyilik Derneği Başkanı Mehmet Güneş tarafından verildi. Turnuvada eğitim ve spor alanında ülkeye hizmetleri bulunan Merhum Güner Burgul anısına da 2 sporcuya onur plaketi takdim edildi.