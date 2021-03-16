İstifalar CONIFA’ya ulaştı

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 1. başkan vekili ve CONIFA eski Organizasyonlar Sorumlusu Orçun Kamalı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, CONIFA’dan ayrılma mektubunu CONIFA’ya ilettiklerini söyledi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, CONIFA’daki temsilcileri olarak kişisel istifa mektuplarını da CONIFA’ya ilettiklerini açıklayan Orçun Kamalı, CONIFA Organizasyonlar Sorumluluğu görevinden istifa ettiği için artık yönetim kurulu toplantılarına da katılmadığını belirtti. Orçun Kamalı, CONIFA yetkililerinin istifa mektuplarına rağmen, istifa kararlarına inanmadıklarını da sözlerine ekledi.

