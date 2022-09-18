İstanbul’da sessiz gün

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Vava Cars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi sona erdi.

Uzatma bölümünde her iki takımdan 1'er oyuncu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, puanını 14'e yükseltti. VavaCars Fatih Karagümrük ise puanını 6 yaptı.

