İstanbul derbisi Başakşehir'in

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası İstanbul derbisine sahne oldu. RAMS Başakşehir, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında İstanbulspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçı RAMS Başakşehir 2-0 kazandı.

Başakşehir, yeni teknik direktörü Çağdaş Atan yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada bu sezonki ilk galibiyetine ulaşarak puanını 3'e çıkardı. İstanbulspor ise 2 puanda kaldı.

