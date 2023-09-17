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İstanbul derbisi Başakşehir'in

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftası İstanbul derbisine sahne oldu. RAMS Başakşehir, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi

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İstanbul derbisi Başakşehir'in
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında İstanbulspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçı RAMS Başakşehir 2-0 kazandı.
Başakşehir, yeni teknik direktörü Çağdaş Atan yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada bu sezonki ilk galibiyetine ulaşarak puanını 3'e çıkardı. İstanbulspor ise 2 puanda kaldı.
 
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