banner583
banner676
Cimnastikçiler, geceyi aydınlattılar
Cimnastikçiler, geceyi aydınlattılar
35 0
Klasiklerden Asya’ya büyük destek
Klasiklerden Asya’ya büyük destek
50 0
 
Bayramı evde geçirecekler için birbirinden sürükleyici diziler
Bayramı evde geçirecekler için birbirinden sürükleyici diziler
32 0
LTB Başkanı Harmancı, Türkiye'nin 5 büyük belediye başkanıyla görüştü
LTB Başkanı Harmancı, Türkiye'nin 5 büyük belediye başkanıyla görüştü
77 0
“Kendimi ülkemle evlenmiş gibi düşünüyordum”
“Kendimi ülkemle evlenmiş gibi düşünüyordum”
73 0
Hamilton 10 saniye cezasına rağmen kazandı
Hamilton 10 saniye cezasına rağmen kazandı
17 0
Cimnastikte hedef, 20 kulüp ve 10 bin çocuk
Cimnastikte hedef, 20 kulüp ve 10 bin çocuk
37 0
banner661
banner682

İsmail Köybaşı Trabzonspor'da

banner476

Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile 2+1 yıllığına anlaşma sağladı

banner666
İsmail Köybaşı Trabzonspor'da

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ tarafından Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu İsmail Köybaşı ile opsiyon hakkı kulübe ait olmak üzere 2 artı 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcuya 2021-2022 sezonunda 5 milyon lira, 2022-2023 sezonunda ise 5 milyon lira garanti ücret verileceği, opsiyon hakkının kulüp tarafından kullanılması halinde ayrıca 2023-2024 sezonunda da 5 milyon 500 bin lira garanti ücret verileceği ifade edildi.

Öte yandan, futbolcuya her bir sezon için 1 milyon lira imza ücreti ödeneceği bildirildi. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 7'sinin ödeneceği kaydedildi.

İsmail Köybaşı kariyerinde Gaziantepspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Granada ve Çaykur Rizespor takımlarında forma giymişti.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.