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Ismail Jakobs Galatasaray'da

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Galatasaray Kulübü, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco ile 25 yaşındaki Senegalli sol bek oyuncusu Ismail Jakobs'un geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı

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Ismail Jakobs Galatasaray'da
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve kulübü Monaco ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 avro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 avrodur." denildi.
25 yaşındaki Senegalli sol bek oyuncusu Ismail Jakobs, "Burada olduğum için çok mutluyum." dedi.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Jakobs, transferiyle ilgili duygularını, "Merhaba Galatasaray taraftarı. Ben Ismail Jacobs. Burada olduğum için çok mutluyum. RAMS Park'ta sizleri görmek için sabırsızlanıyorum." şeklinde dile getirdi.
 
 
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