İsmail Ercan ilk kez Süper Lig’de görev alacak

Aksa Süper Lig’in 25. Haftasında oynanacak olan maçlarda görev alacak hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi.
Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü’nün Binatlı deplasmanına konuk olacağı karşılaşmanın hakemliğini genç hakemlerimizden İsmail Ercan yönetecek. Ercan ilk kez bir süper lig maçında görev alacak.
Haftanın zorlu karşılaşması olması beklenen Göçmenköy – Baf Ülkü Yurdu maçında ise Emre Öztaşlı görev yapacak.
Aksa Süper Lig’de 25. Hafta maç programı ve hakemleri şöyle:
2 Nisan 2022, Cumartesi
15.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Yenicami (Serhan Şimşek)
15.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-MağusaT.Gücü (İsmail Ercan)
15.30 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-K.Kaymaklı (Mustafa Öztugay)
15.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-BafÜ.Yurdu (Emre Öztaşlı)
15.30 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-MeritA.Yeşilova (Evren Karademir)
3 Nisan 2022, Pazar
15.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-Türk Ocağı (Zekai Töre)
15.30 Hamitköy Esat Erodğmuş Stadı’nda Hamitköy-Lefke (Osman Özpaşa)
15.30 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Mesarya (Şakir Azizoğlu)