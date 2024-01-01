İskele’nin yıldızları, Karşıyaka’da

Larnaka Gençler Birliği ile sezon sonunda serbest kalacak Sertan Kurukafa’nın bonservisi için anlaşan Karşıyaka, Ahmet Kara için ise opsiyonlu kiralık olarak anlaştı





Futbolcularla masaya oturacak olan Karşıyaka, Sertan’la kısa sürede masaya oturacak. Danimarka’da bulunan Ahmet Kara ile ise 7 Ocak’tan sonra görüşülecek. Ahmet Kara, Larnaka Gençler Birliği’nde kadro dışı cezası almıştı.



Süper Ligdeki tarihinin ilk sezonunu geçiren Karşıyaka, ikinci devre öncesinde transfer çalışmalarına hızlı başladı. Karşıyaka, İskele ekibi Larnaka Gençler Birliği’nin yıldızları Sertan Kurukafa ve Ahmet Kara’nın transferleri için kulüpleriyle anlaştı. Larnaka Gençler Birliği ile sezon sonunda serbest kalacak Sertan Kurukafa’nın bonservisi için anlaşan Karşıyaka, Ahmet Kara için ise opsiyonlu kiralık olarak anlaştı.Futbolcularla masaya oturacak olan Karşıyaka, Sertan’la kısa sürede masaya oturacak. Danimarka’da bulunan Ahmet Kara ile ise 7 Ocak’tan sonra görüşülecek. Ahmet Kara, Larnaka Gençler Birliği’nde kadro dışı cezası almıştı.