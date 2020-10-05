İskele’den, Salman bombası

BTM Birinci Ligdeki İskele temsilcisi 1461 İskele Trabzonspor yeni sezona iddialı girmek için transferler gerçekleştiriyor.
Yenişehir’den sol kanat oyuncusu Kubilay Önder ve Görneç’ten Ahmet Hayta, sonrasında Ferdi Çelik ile Erkal Ekşi’yi de kadrosuna katan 1461 İskele Trabzonspor, Boğaziçi’nden de kaleci Murat Karip kadro kattıktan sonra önemli bir futbolcuyu kadrosuna kattı.
Göçmenköy ve Gençler Birliği’nde yıllarca başarıyla forma giyen Mustafa Salman,1461 İskele Trabzonspor başkanı Tayfun Köksal ile el sıkıştı.
Deneylim sol kanat oyuncusu Mustafa Salman, bordo mavili takımın zirve hedefine katkı koymaya çalışacak.
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