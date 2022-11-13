İskele’de birer attılar, birer aldılar

Aksa 1. Ligin 8. haftasında üst sıraları ilgilendiren önemli karşılaşmada Pera Gençler Birliği ile Esentepe karşılıklı birer golle sahadan 1-1’lik skorla ayrılarak puanları paylaştılar

Stad:İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Serkan Şimşek, Serkan Ekşici, Mehmet Volkan Çelik

Pera Gençler B: Ali, Olgun, Kadir, Emir, Mehmetali, Ertan, Selkan , Abdülaziz, Oğuzhan(İsmet), Sertan(Ahmet),Bülent(Yekta)

Esentepe: Tuğrul, Şenol, Tuğra, Salih, İlyas(Okan), Dursun, Devran, Emre(Mahmut), Kağan(Eser), Ege(Emek), Deniz

Goller: Dk. 60 Bülent (Pera G.Birliği), Dk. 50 Deniz Kibar(Esentepe)



İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin 8. Haftasında İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan Pera Gençler Birliği – Esentepe mücadelesinde her iki takım da ikinci devrede attıkları gollerle sahadan beraberlikle ayrılarak birer puanı hanelerine yazdırdılar.

Her iki takımın ilk devrede birçok gol pozisyonunu harcadığı karşılaşmada Esentepe 1-0 öne geçerken Gençler Birliği kısa sürede bu gole cevap verdi ve maç 1-1 tamamlandı.

Dk. 12 Gençler Birliği atağında Abdüllaziz’in Esentepe ceza sahasına yaptığüı ortada Bülent’in vuruşunda topu kale çizgisi üzerinde Tuğra uzaklaştırdı.

Dk.17 Gençler Birliği atağında Sertan'ın Esentepe ceza sahasına girerken yaptığı ortada boş pozisyonda kale içinde topla buluşan Bülent'in vuruşu kötü olunca top yandan auta gitti.

Dk.34 Organize gelişen Esentepe atağında sol kanatta topla buluşan Deniz'in Gençlerbirliği ceza sahasına ortasında Ege'nin indirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Emre'nin şutunda kaleci Ali gole izin vermedi.

Dk. 45 Esentepe'nin kazandığı serbest vuruşu kullanan Kağan'ın ortasında top üst direğe vurarak oyuna döndü.

Dk. 49 Gençlerbirliği atağında Esentepe ceza sahası önünde topla buluşan Aziz önünü boşaltarak şutunu attı ancak top direğin yanından az farkla auta gitti.

Dk. 50 Esentepe atağında sol kanatta topla buluşan Deniz çaprazdan şutunda top ağlara gitti. 0-1

Dk. 60 Gençlerbirliği atağında Sertan'ın pasıyla topla buluşan Bülent ceza yayı üzerinde sert vurdu kalecinin müdahalesine rağmen top ağlara gitti.1-1

Geriye kalan dakikalarda iki takımın çabaları başka gol getirmeyince maç 1 -1 tamamlandı.

