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İskele Trabzonspor’un önceliği sağlık

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İskele Trabzonspor’un önceliği sağlık
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Son yıllarda futbol alt yapısında yaptığı atılımla dikkat çeken BTM Birinci Lig kulübü İskele Trabzonspor Kulübü, tüm faaliyetlerini askıya aldı.
Tayfun Köksal başkanlığındaki İskele Trabzonspor Kulübü yönetiminden Bakanlar Kurulunun kararlarına uyma adına yapılan açıklama şöyle:
“Ülkemizde artan vakalardan dolayı spor aktivitelerimizi ve toplu olarak yapılan toplantı ve hertürlü toplu yapılan spor faaliyetlerimizi Bakanlar Kurulu kararı ile durduruyoruz.Sağlıklı günlerde görüşmek dileği ile ilk önce sağlık diyoruz.”
 
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