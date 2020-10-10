İskele Trabzonspor’dan Acabey'e plaket

İskele’nin BTM Birinci Ligdeki temsilcisi 1461 İskele Trabzonspor Kulübü yönetimi, kulübe katkı koyanlara nezaket ziyaretlerini sürdürüyor.

Tayfun Köksal başkanlığındaki yönetim kurulu, kulübe katkı koyan Royalton Direktörü Acar Acabey'eziyarette bulunup, plaket takdiminde bulundu. 1461 İskele Trabzonspor Kulübünden ziyaretle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Royalton Direktörü Acar Acabey'eşirketinde, yönetim kurulu olarak bir nezaket ziyaretinde bulunduk. Kendisi bize her yıl değerli katkılarını kesmeden kulübümüze desteklerini süreceğini belirtti. Yönetim kurulu olarak kendisine çok teşekkür ederiz.”

